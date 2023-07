OAB-MS: Advogada Rafaela Kasai toma posse como Vice-Presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista

Na manhã de hoje (6), o Presidente Bitto Pereira deu posse a Advogada Rafaela Tiyano Dichoff Kasai Araujo Lima como Vice-Presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista.

A Dra. Rafaela Kasai já foi Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Mato Grosso do Sul, tem uma história de representação institucional nessa pauta.

Para Rafaela Kasai, “poder contribuir com os anseios da advocacia trabalhista, em novembro já estamos prevendo nosso próximo congresso encabeçado pela CAT e almejo que todos os advogados trabalhistas tenham uma maior acolhida junto à justiça do trabalho, a nossa justiça especializada. Que a Ordem dos Advogados do Brasil esteja repleta de advogados trabalhistas junto a nossa comissão”.

O Presidente Bitto Pereira parabenizou a Dra. Rafaela Kasai pelo ingresso na Comissão, na qualidade de Vice-Presidente, “tenho certeza que a experiência da Advogada Rafaela Kasai na área trabalhista muito contribuirá para os trabalhos da Comissão”.