A Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMACG) realizará, no dia 16 de outubro, o 1º Leilão Beneficente em benefício dos trabalhos da Associação da Capital, de Dourados e da criação da Sede em Naviraí.

O tratamento adequado e precoce ajuda a promover o desenvolvimento e minimizar comportamentos que dificultam a vida dos autistas, uma vez que o espectro autista não tem solução definitiva. Para garantir a manutenção dos trabalhos e convênios no Estado, as Associações que atendem em Campo Grande, Dourados e Naviraí, estão fazendo o leilão.

As doações de artigos, como de decoração, vouchers de viagem, roupas de grife novas, obras de arte, jóias, aves, gado, cavalos e demais itens podem ser encaminhadas à Associação.

O leilão será transmitido em rede nacional no dia 16 de outubro de 2021 às 20:00h (horário de Brasília), no Espaço de Eventos do Canal do Boi, que fica na Rua Santa Catarina nº 1.265 – Campo Grande/MS. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3026-2239 ou 3325-5135.