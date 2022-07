Para homenagear advogadas que muito contribuíram para o Estado de Mato Grosso do Sul, o Presidente Bitto Pereira, a Conselheira Federal Andrea Flores, o Conselheiro Estadual José Armando Amado e a Vice-Presidente da CAAMS Marta Taques estiveram, na tarde de terça-feira (5), com o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges, apresentando proposição para homenagear as advogadas Herthe Britto e Cleusa Spínola.

O Presidente Bitto Pereira comentou sobre a ida à Câmara Munici pal e a proposta apresentada. “Viemos hoje pedir ao Presidente Carlão e aos vereadores desta Casa uma justa e merecida homenagem a duas profissionais brilhantes, Doutoras Herthe Britto e Cleusa Spínola, que dedicaram a vida ao exercício da advocacia e a nossa instituição, OAB. Ao longo de suas vidas, conseguiram reconhecimento e respeito de seus pares por um trabalho sério e exemplar a nós, advogados”.

Herthe Brito, que faleceu no dia 28 de abril de 2021, era Vice-Presidente da CAAMS. Dedicada e comprometida com a classe, era uma grande liderança das mulheres sul-mato-grossenses.

A Advogada Cleusa Spínola, reconhecida por seu pioneirismo em causas sociais no Estado, ocupou a Presidência da Comissão dos Direitos Humanos e da Comissão do Advogado Idoso e Pessoa Idosa, faleceu no dia 19 de maio.

O Conselheiro Estadual José Armando Amado lembrou da trajetória de Herthe Brito, frisando sobre sua dedicação à classe. “Doutora Herthe esteve sempre comigo, me ajudou muito, ladeando nossas decisões. Tinha uma visão ímpar do futuro e merece o nome de ruas, edifícios e praças para que a sociedade reconheça tamanha dedicação”.

Andréa Flores e Marta Taques também comentaram sobre a trajetória das colegas e a importância de uma justa homenagem. Andrea se prontificou para desenvolver um projeto para que tenha um QR Code, para dar acesso à história das profissionais.

O Vereador Carlão, Presidente da Câmara Municipal, que recebeu os membros da OAB/MS, com o Vereador Papi, agradeceu a visita, se colocando à disposição para parceria. “Um orgulho receber a OAB/MS, instituição muito importante para a justiça do nosso país. A Câmara Municipal tem poder legislativo para homenagear essas advogadas com nomes de ruas, prédios e parques. Tenho certeza que essa proposição será aprovada e logo faremos uma justa homenagem a elas. Tenho certeza que com essa parceria quem ganha é a população”.