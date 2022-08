Em mais uma viagem ao interior do Estado, a Diretoria da OAB/MS realizará a Caravana das Prerrogativas em Ribas do Rio Pardo, na manhã desta quarta-feira (24). A Diretoria da OAB/MS, que já percorreu 14 Subseções, agora irá à 20ª Subseção e reitera que é importante a participação dos advogados e advogadas da cidade para que todas as reivindicações sejam levantadas e levadas às referidas instituições. O evento começa às 9 horas e será na Rua Waldemar Francisco da Silva, 1017, no Edifício do Fórum.