Restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus, infelizmente interromperá a tradição das festividades presenciais que todos os anos são realizadas para prestigiar os profissionais em agosto: “Mês da Advocacia”. No entanto, atenta aos direitos e prerrogativas da classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), vem trabalhando cada vez mais por conquistas. Como forma de parabenizar os advogados e advogadas, entregará no mês de celebração sala de atendimento na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande.

A inauguração será no dia 11, às 9h. O espaço já vinha sendo pleiteado há cerca de um ano e na terça-feira (28), a Secretária-Geral Adjunta Eclair Nantes e a Presidente da Comissão da Mulher Claudia Cafure participaram de reunião com objetivo de finalizar as tratativas. A estrutura foi cedida e a OAB/MS vai equipar e mobiliar o espaço.

A Secretária-Geral Adjunta da Seccional comemora a vitória em prol da advocacia. “Onde há atendimento ao público é preciso que os advogados e advogadas tenham o seu espaço para desempenhar funções e garantir a privacidade em conversas com clientes. Começamos essa batalha no ano passado e agora tivemos êxito. É mais uma conquista que vai atender a necessidade dos nossos profissionais”, celebra Eclair Nantes.

Para a Presidente da Comissão da Mulher Advogada, Claudia Cafure, a nova sala também beneficiará vítimas. “Terão um espaço restrito e que oferecerá mais acolhimento para conversarem com seus advogados ou advogadas”, afirma.