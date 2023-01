A agenda dos próximos dias da Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), será no interior, em Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã. A primeira edição do Projeto “ESA vai ao interior” será, nesta quinta-feira (26), com palestra do Presidente Bitto Pereira sobre “Honorários Advocatícios”.

Na quinta pela manhã, a Diretoria estará na 17ª Subseção para o lançamento da construção da Sede e à noite, às 19 horas, no auditório da sede da 4ª Subseção de Dourados para a primeira palestra do projeto “ESA vai ao interior”, com o tema “Honorários Advocatícios”.

O Presidente Bitto Pereira falará sobre os honorários advocatícios. “Será um honra abrir os trabalhos deste projeto ESA vai ao interior, que tem como objetivo levar eventos presenciais em todas as 31 Subseções da OAB/MS ao longo do ano, e tratar de um tema tão importante e que nos é tão caro, como os honorários”.

Na sexta-feira (27), às 19 horas ocorrerá a segunda edição, em Ponta Porã, com palestra do Advogado Benedicto de Figueiredo Neto sobre “Garantismo e direito de defesa” na 5ª Subseção e logo após a inauguração da estruturação do Espaço Gourmet do local.

Também na sexta-feira (27) ocorrerá palestra da Secretária-Adjunta da ESA/MS Nabiha Maksoud sobre “Provas no Processo Penal”, em Corumbá.