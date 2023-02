O Projeto “OAB Itinerante” continua as visitas aos advogados e advogadas dos escritórios de Campo Grande. Nesta sexta-feira (3) foi a vez da Diretoria visitar os bairros Universitário, Pioneiros e região. O Presidente Bitto Pereira, a Vice-Presidente Camila Bastos e a Secretária-Adjunta Janine Delgado fizeram as visitas hoje. É um projeto inédito da OAB/MS, que já percorreu o Jardim Colibri, Jardim Monumento e as Moreninhas, para ouvir a advocacia e atender às reais demandas da classe.