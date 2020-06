Há dois anos Mato Grosso do Sul tem o mês de junho como um marco em mais um avanço nas políticas públicas contra a violência doméstica e familiar à mulher. Lei Estadual nº 5.202 instituiu 1º de junho como o “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio” para sensibilizar e conscientizar toda a população sobre a necessidade da prevenção. Com o objetivo de reforçar a mensagem, principalmente para aqueles que protagonizam tristes desfechos, a OAB/MS realiza na próxima terça-feira (30), às 10h, live “Homens pelo fim da Violência Doméstica”.

O evento visa debater o papel do homem e deveres no combate à violência feminina, demonstrando a responsabilidade social e preocupação da instituição em zelar pela vida e bem-estar das mulheres no Estado.

Outra ação pensada neste mês de junho pela Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul para auxiliar vítimas de violências é um canal direto para esclarecimento de dúvidas. Em todo o Estado, mulheres que sofrerem algum tipo de agressão e quiserem orientações sobre os seus direitos podem entrar em contato pelo e-mail gabinetesecretariageraladjunta@gmail.com

União masculina pelas mulheres

Entre os participantes da live “Homens pelo fim da Violência Doméstica” estarão o Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche, Conselheiro Seccional por Paranaíba Marcos Ferraz, Presidente da Comissão de Ensino Jurídico Rodrigo Corrêa e o Diretor da Escola Superior de Advocacia (ESA) Ricardo Pereira.

A live será pela plataforma Zoom e para confirmar presença e obter link de acesso interessados devem entrar em contato com o setor de Eventos, pelo telefone (67) 3318-4721.