A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), lamentou o falecimento ocorrido na quarta-feira (5) do Advogado Flávio Jaco Chekerdemian. Aos 62 anos de idade e 36 anos de advocacia, perdeu a luta contra um câncer. O Presidente da OAB/MS Bitto Pereira lamentou o falecimento do colega. “Doutor Flávio Jaco Chekerdemian, nobre colega que dedicou a vida à profissão. Um dia triste para a advocacia de Mato Grosso do Sul”, disse, enviando condolências aos familiares enlutados. Neste momento de luto, a OAB/MS se solidariza com os familiares e amigos pela perda.