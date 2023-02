O edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região está passando por reforma para sanar problemas de infiltração. A partir de segunda-feira (6/2), o sistema de ar condicionado central precisará ser desligado em parte do prédio, prejudicando o trabalho presencial em algumas unidades.

Segundo o desembargador presidente João Marcelo, o trabalho remoto foi autorizado de forma extraordinária, já que a obra é urgente e necessária e a falta de climatização causaria desconforto diante das altas temperaturas registradas no verão.

A Portaria TRT GP N° 48/2023 autorizou o trabalho remoto em regime excepcional e temporário aos magistrados, servidores, estagiários e menores aprendizes que trabalham nas unidades judiciárias e administrativas do edifício-sede do Tribunal, pelo período que perdurar a suspensão da climatização nas respectivas unidades. O documento também permite a cessão temporária de equipamentos de informática e outros necessários à prestação de serviços. A previsão de conclusão para a primeira fase da obra é de até 20 dias, conforme quadro abaixo:

SETORES AFETADOS PELO DESLIGAMENTO PARCIAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TÉRREO 1° ANDAR 2° ANDAR 3° ANDAR* 4° ANDAR 5° ANDAR Segurança Escola Judicial Ass. Gestão de Pessoas Sec. Governança Todo o pavimento Todo o pavimento Sec. Judiciária PJe Arquivo GP Seção de Sustentabilidade Protocolo Amatra Recepção GP Seção de Apoio à Diretoria-Geral Cadastramento Inf. Núcleo Sist. Informações Sala Diretor GP Secretaria Administrativa Ouvidoria Coord. SETIC Divisão de Governança das Contratações Gab. Precatórios Núcleo de Manutenção e Projetos

Cronograma

A interrupção da climatização ocorrerá em duas etapas, começando no dia 6 de fevereiro nos gabinetes de desembargadores e demais unidades que funcionam no térreo, parte do 1º, 2° e 3º pavimentos e todo o 4° e 5° andares.

Após a finalização da primeira etapa e retorno ao trabalho presencial destas unidades, começará a segunda fase da reforma, permitindo o teletrabalho para servidores e colaboradores dos demais pavimentos do prédio, incluindo a Sala de Sessões do Tribunal Pleno. Durante os reparos da segunda fase da obra, as sessões de julgamento serão realizadas temporariamente no Fórum Trabalhista de Campo Grande.

Fonte: TRT24