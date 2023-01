A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), ingressa hoje com pedido de afastamento do policial Alex Gomes Rosa pelos atos de violência cometidos contra a Advogada Luciany Ambrozina dos Reis.

O fato ocorreu na última sexta-feira, na 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, e o vídeo foi amplamente divulgado pela mídia. Desde que tomou conhecimento dos fatos, a OAB/MS esteve presencialmente no local, representada pela Comissão de Defesa e Assistência à Advocacia, prestando todo apoio e amparo à advogada.

Para o Presidente Bitto Pereira, “é inadmissível o que aconteceu. A OAB/MS vai tomar todas as medidas legais, tanto no âmbito cível como criminal, para que situações como essas não voltem a ocorrer. Um ato de violência praticado contra uma advogada é um ato de violência contra toda a advocacia”.