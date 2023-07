Em celebração ao Mês da Advocacia, a Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) promoverá uma programação especial em agosto, a Terça Nobre, que contará com palestra do Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, com o tema “O FUTURO DA ADVOCACIA”.

O evento acontecerá no auditório da ESA/MS, às 18h45. Inscreva-se.