O Presidente do Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul (IAMS) Márcio Torres esteve, nesta sexta-feira (10), na sessão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Ele agradeceu a recepção e fez o convite para os Conselheiros participarem do Instituto. “Uma honra estar aqui nesta Casa, a qual por dois mandatos fui Conselheiro Estadual, e como alguns colegas agora faço parte do Instituto, que está de portas abertas a todos vocês. Temos alguns Conselheiros já membros. Muito obrigado e um bom trabalho a todos”.

O Presidente Bitto Pereira agradeceu a visita e parabenizou Márcio Torres pela atuação. “Doutor Márcio tem feito um trabalho exemplar à frente do Instituto, uma respeitável instituição, e foi Conselheiro desta Casa por dois mandatos consecutivos. A OAB e o Instituto sempre caminharam juntos nas pautas voltadas à advocacia”.