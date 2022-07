Na manhã de terça-feira (12), 49 novos advogados, advogadas e dois estagiários receberam a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em solenidade realizada no auditório.

Estavam presentes na mesa, o Presidente da OAB/MS Bitto Pereira; Vice-Presidente Camila Bastos; Secretária-Geral Adjunta Janine Delgado; Diretor-Tesoureiro Fábio Nogueira; Secretária-Geral Adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados Janaína Pouso; Vice-Diretor da Escola Superior de Advocacia João Paulo Delmondes; Conselheira Federal Gaya Lehn Schneider Paulino; Conselheiro Nacional do Ministério Público Paulo Cezar dos Passos; Procurador-Chefe da Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso do Sul Aparecido dos Passos Júnior; Conselheiro Estadual Régis Santiago de Carvalho; Secretária-Geral da Comissão da Jovem Advocacia Maria Clara Cintra Paim; Advogado André Borges.

Maria Clara Cintra Paim, Secretária-Geral da Comissão da Jovem Advocacia, convidou todos para participarem da Comissão. “Todo início de profissão há inúmeras dificuldades e desafios a serem enfrentados, por isso é muito importante a união do jovem advogado e que nós possamos trabalhar em conjunto no fortalecimento da jovem advocacia. Nós temos um compromisso com a sociedade.”

O Vice-Diretor Geral da ESA/MS, João Paulo Delmondes, parabenizou os novos profissionais e apresentou as atividades da Escola Superior de Advocacia, como a Terça Jurídica e o Circuito Nacional de Processo Civil. “É uma satisfação imensa, em nome da ESA, cumprimentar vocês e desejar sucesso nessa nova caminhada. Só a dedicação e a luta de cada um faz alcançar o sonho que você busca”.

A Secretária-Geral Adjunta, Janaína Pouso, deu as boas-vindas aos advogados e apresentou os serviços e benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência.

O novo Advogado, Luis Eduardo Domingos Rocha, foi o juramentista da turma e a nova Advogada Renata Sawaris Borges Netto foi a oradora. Ela falou sobre as expectativas da nova fase em seu discurso. “A advocacia é uma profissão para mulheres e homens de coragem, pessoas fortes que não têm medo de desafios. Percorridos todos estes longos caminhos, no final o resultado só pode ser um: se tornar um advogado que tenha respeito dos colegas e autoridades e, principalmente, dos clientes”.

O Conselheiro Estadual e padrinho da turma, Régis Santiago de Carvalho, ressaltou os direitos e deveres dos novos advogados. “A aprovação do Exame de Ordem representa um dos momentos mais especiais na trajetória dos bacharéis em Direito. É a partir de hoje após prestarem seu compromisso e receberem suas respectivas carteiras profissionais, que as senhoras e os senhores estarão legitimados a postular em juízo em nome próprio de terceiros perante o Poder Judiciário e, poderão ainda, exercer atividades privativas da advocacia nos termos do nosso Estatuto”.

Bitto Pereira saudou a todos e parabenizou os novos (as) advogados (as), deixando uma mensagem de otimismo. “Não há uma vitória sozinho. As vitórias são coletivas. São nossos familiares que nos apoiam nesse e em todos os momentos da nossa vida. O que mais vale nessa vida para se começar um novo projeto, para seguir a advocacia, é a disciplina, a forma como você executa seu projeto. A advocacia não é fácil. A advocacia é uma longa estrada, construída dia a dia. A advocacia proporciona mobilidade social, crescimento social e intelectual, bem como respeitabilidade. Então, exerçam com paixão, disciplina e ética profissional, que terão sucesso”.

Veja aqui as fotos da solenidade.