OAB-MS: TED realiza sessão do Pleno nesta sexta-feira

O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MS reuniu-se nesta sexta-feira (19), para sessão do pleno.

Compuseram a mesa: o Presidente do TED Ruy Falcão e o Secretário-Geral Alfeu Coelho Pereira Junior.

O Presidente do TED, Ruy Falcão: “O TED da OAB/MS é tido como um dos melhores tribunais de ética do Brasil pelo Conselho Federal. Esse grupo de Conselheiros têm feito cada vez mais um trabalho melhor e de esmero. São excelentes Conselheiros e a gente está aqui para dirigir junto com os colegas esse tribunal”.