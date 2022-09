Com investimento de R$ 76,8 milhões, a obra de pavimentação da MS-320 em Três Lagoas avança com os serviços de terraplanagem e drenagem. Os trabalhos começaram em abril deste ano e seguem até o segundo semestre de 2023. O asfalto será em um trecho de 31 km, com objetivo de promover a integração de regiões produtoras e melhorar o tráfego local.

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) já foram feitos os serviços de terraplanagem em 2 km e segue as atividades de drenagem no trecho. A área está sendo preparada para que em breve seja aplicado a primeira etapa da capa de asfalto.

A obra realizada na Costa Leste do Estado vai integrar regiões importantes de florestas plantadas, que tem como foco a produção de celulose. A pavimentação vai contribuir com muitos produtores rurais que trabalham na região, que vão dispor melhor estrutura para o escoamento dos produtos.

A expectativa é que a pavimentação contribua para mais uma rota de conexão entre os municípios de Três Lagoas, Água Clara, Inocência, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. A obra na MS-320 começou no entroncamento com a MS-158 e segue até o trevo Vera Cruz, na MS-377.

Para o governador Reinaldo Azambuja estes investimentos ajudam a impulsionar a economia de diferentes cidades. “Esse primeiro trecho recebe R$ 76 milhões de investimentos. Vamos fazer essa rodovia completa, pois é uma integração muito importante para o escoamento do eucalipto e da produção”.

A rodovia tem um movimento intenso de veículos pesados em função do escoamento da produção de eucalipto, que é matéria-prima da celulose. As condições serão bem melhores com a pavimentação, já que quando chove a estrada fica de difícil mobilidade. Além disto vai dar mais segurança ao tráfego e assim reduzir acidentes e prejuízos no trecho.