Depois do recapeamento de duas quadras da Rua Dom Aquino, na área central da cidade, nesta quinta e sexta-feira os serviços continuam na via. Amanhã (28) será executado o trabalho que antecede o recapeamento.

O trecho a receber o reperfilamento é entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógeras. Para isso, a quadra ficará parcialmente fechada. A previsão de liberação é até o fim do dia.

Já na sexta-feira (29) será executado o recapeamento do mesmo trecho e a via ficará totalmente fechada com previsão de liberar ao fim do dia. Esta é a última interdição da Dom Aquino para recapeamento, sendo que, da Rui Barbosa até a Avenida Calógeras, serão recapeados 5.926 metros quadrados.