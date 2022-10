A Prefeitura de Campo Grande iniciou a construção do último “colchão” de drenagem previsto na primeira etapa das obras de infraestrutura do Nova Campo Grande. O serviço está sendo executado na rotatória da Avenida 9 com a 10, ponto de conexão com a Vila Serradinho e daí para o centro da cidade, pela Rua Nilo Javari Barém e Avenida Duque de Caxias.

O “colchão ” é uma solução de drenagem indicada para bairros como o Nova Campo Grande, com lençol freático raso (basta perfurar um metro para a água aflorar) ou trechos de solo siltosos, que fica encharcado com a chuva. O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese explica que foi necessário rebaixar o lençol em 60 centímetros e preencher a valeta aberta com pedras, para evitar que ao chover, a enxurrada venha à superfície e destrua o asfalto. O escoamento até as bocas de lobo será feito também por um dreno instalado margeando a pista.

Além de preservar o pavimento, este “colchão” de drenagem nesta região da divisa do Nova Campo Grande com o Serradinho, vai eliminar pontos de alagamento na Rua Teófilo Otoni.

Por conta das características do solo no bairro, em quase metade da extensão das ruas que estão recebendo asfalto (20 km) foi necessário alguma solução de drenagem, que se estenderá por 10,4 km. Margeando a Avenida Duque de Caxias foi feita uma tubulação de 652 metros, que levará a enxurrada para desembocar no Córrego Imbirssu, perto do viaduto.

Essa estrutura de drenagem, que garante a durabilidade do asfalto, aumenta o custo da obra por conta do investimento no material empregado, logística de transporte até a obra, além da necessidade de mais mão de obra e equipamentos. Rudi explica que parte do aterro (arenito) precisa ser trazido de do bairro. “A Prefeitura optou por uma projeto de drenagem que trouxesse uma solução definitiva para aos problemas de alagamento no bairro. Vamos trabalhar agora para viabilizar recursos das novas etapas de pavimentação”, conclui.

As obras no Nova Campo Grande estão adiantadas. Está sendo feita a duplicação da Avenida 7, na altura do Residencial Nelson Trad. Nos próximos dias será iniciada a implantação do aterro de acesso à ponte sobre o Córrego Imbirssu. A ponte ligará os bairros da região ao Polo Empresarial Oeste, onde muitos moradores trabalham.

Balanço das obras

Drenagem prevista -11,4 km

Executada – 10,7 km – 93,11%

Pavimentação prevista – 12,1 km

Executada – 9, 3 km – 77%

Recapeamento previsto – 5,6 km

Executado – 5,5 – 93%

Ruas que serão pavimentadas

Etapa A – 18 ruas e avenidas: Avenida 4, Avenida 10, Avenida Amaro Castro Lima, Rua 24, Rua 46, Rua 47, Rua 48, Rua 49, Rua 50, Rua 51, Rua 52, Rua 53, Rua 54, Rua 55, Rua 56, Rua 60, Rua 62 e Rua 76.

Recapeamento: Avenida 10, Rua Antônio Vieira de Mello, Avenida Amaro Castro Lima, Rua 26, Rua 57, Rua 60, Rua Emilia Teodora de Souza, Rua Teófilo Otoni e Rua Nilo Javari Barem.

Etapa B

Pavimentação: Avenida 2, Avenida 7, Avenida Amaro Castro Lima, Avenida Solon Padilha e Anne Salim Saad.

Recapeamento: Avenida 2, Avenida 7 e Avenida Amaro Castro Lima.

• Ponte de 40 metros sobre e o Córrego Imbirussu na Avenida 7, que será o novo acesso ao polo empresarial Oeste.