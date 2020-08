As obras de revitalização e controle de enchentes no Rio Anhanduí serão retomadas na próxima segunda-feira (10). O serviço estava parado há 9 meses por causa de atrasos no repasse de recursos federais. Foi preciso também aguardar a Caixa Econômica Federal aprovar a reprogramação do projeto, que terá um custo adicional de R$ 1,5 milhão, custeado com recurso próprio, viabilizado em parceria com o Governo do Estado.

Nesta etapa, haverá mais movimentação de terra e um trecho de 1,5 km da pista bairro-centro da Avenida Ernesto Geisel será praticamente refeito, incluindo base e uma nova capa asfáltica que o projeto original (feito há 8 anos) não contemplava. Neste trajeto será implantado o novo interceptor de esgoto.

EXECUÇÃO DA OBRA

Para a execução da obra, será necessária a interdição de um trecho da pista bairro-centro da Avenida Ernesto Geisel, inicialmente entre as ruas Santa Adélia e Ceres. A Agetran vai definir uma rota alternativa para quem vem da região do Aero Rancho para o centro da cidade pela Norte Sul. A previsão é que a instalação do novo interceptor demore cerca de 90 dias.

O serviço será reiniciado pela construção de um novo interceptor da rede de esgoto que fica mais perto do meio-fio. Ele substituirá o atual, rente à margem esquerda (sentido bairro) do rio, onde também serão erguidas as paredes do gabião.