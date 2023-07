Obras de drenagem e esgoto estão se iniciando no bairro Coophavila II após pedido do vereador Edu Miranda

Vereador Edu Miranda no dia 6 de maio de 2021, enviou ofício diretamente para a empresa Águas Guariroba, solicitando o início das obras de drenagem e esgoto, no Bairro Coophavila II.

Segundo a Prefeitura, até o final de 2023, Campo Grande passará a contar com mais 150 quilômetros de rede esgoto implantada na cidade através do programa “Campo Grande Saneada”.

A iniciativa desenvolvida pela Águas Guariroba, foi planejada em conjunto com a Prefeitura para levar mais infraestrutura para os bairros.

“Fico feliz que um pedido meu está sendo realizado na região. Após anos de espera dos moradores agora eles serão contemplados com o sistema de esgoto”, comemora o Vereador Edu Miranda.

As obras foram iniciadas na Rua da Ilha e Rua Arquipélago.

“Parabenizo a equipe da empresa Águas Guariroba pelo ótimo trabalho em parceria com nossa Prefeita Adriane Lopes que vem realizando uma gestão voltada ao bem-estar da população Campo-grandense”, ressalta o vereador.