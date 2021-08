Nos 122 anos de Campo Grande, a cidade ganha novos projetos de reordenamento viário, que vão garantir mais fluidez no trânsito e resolver o congestionamento em horários de pico. O prefeito Marquinhos Trad assinou nesta segunda-feira (16) os projetos das obras da rotatória da Avenida Três Barras com a ruas José Nogueira e Marquês de Lavradio e a semaforização do cruzamento da Ricardo Brandão com a Pestalozzi.

O projeto de reordenamento viário na rotatória da Três Barras, José Nogueira Vieira e Rua Marquês de Lavradio, prevê a retirada da rotatória, instalação de 2 conjuntos semafóricos, com 20 porta-focos e adoção da mão-única numa quadra da Rua Domingos Jorge Velho.

Em parceria com o Governo do Estado, serão investidos R$ 977.768,16 nas intervenções, que incluem a pavimentação de um trecho de 200 metros das Ruas Manoel da Nóbrega (paralela à Três Barras) e de 70 metros da Miguel Sutil (transversal à Três Barras).

Será feita a remoção da rotatória, readequação e construção de canteiros onde serão instalados os semáforos, acabando com o estreitamento da Avenida Três Barras neste trecho.

O prefeito Marquinhos Trad justifica que as obras vão melhorar significativamente o trânsito nestes dois pontos da cidade. “Aquele ponto na Três Barras, por exemplo, recebe mais de 30 mil veículos por dia e, como hoje a preferência é para quem está fazendo a rotatória, se formam filas dos veículos que vão em direção à região do Bairro Rita Vieira ou daqueles que vão para a região do Bairro Tiradentes, pela José Nogueira Vieira. Já na Ricardo Brandão a intervenção é mais simples, porém não menos importante e atende pedido de motoristas, moradores e comerciantes da região. Estamos planejando e preparando o trânsito de Campo Grande para garantir mais segurança e, também, reduzir aquilo que mais estressa os motoristas, os congestionamentos”.

Semaforização

O projeto de semaforização no cruzamento da Avenida Ricardo Brandão com a Rua Pestalozzi tem o intuito de ordenar as conversões dos veículos e a adequação dos canteiros, com objetivo de promover o alargamento das pistas para melhorar a fluidez dos veículos que transitam no sentido oposto à Câmara Municipal.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, explica que o projeto de semaforização na Ricardo Brandão vai reorganizar na geometria o canteiro central e semaforizar o cruzamento, impedindo que os motoristas façam conversões erradas naquele ponto.