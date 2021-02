A implantação do contorno rodoviário em Porto Murtinho, obra emblemática, de 7,19 km, que garante acesso e rapidez no trânsito de caminhões aos terminais portuários procedentes dos centros produtivos de grãos, foi entregue pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta quarta-feira, dia 10.

Do total de R$ 33 milhões investidos no município, R$ 25,2 milhões foram aplicados no contorno rodoviário. Já no trevo na BR-267, que disciplinará a movimentação de caminhões no posto de triagem para 400 veículos, foram investidos R$ 2,5 milhões, recursos do Fundersul.

Eduardo Riedel, secretário de Governo, lembrou que desde o primeiro ano de mandato, o governador mantém parceria com os municípios.

Reinaldo ainda inaugurou a ponte de concreto na vazante II do Rio Branco, garantindo acessos à BR-267 e a MS-382 pela MS-458, ao custo de R$ 891 mil, e as obras de ampliação e melhorias no sistema de saneamento e tratamento de esgoto, investimentos de R$ 4,8 milhões.