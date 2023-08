Obras no Nashville dão pontapé inicial às agendas comemorativas de infraestrutura nos 124 anos da Capital

Foto: Diogo Gonçalves

Nesta quarta-feira (02), a Prefeitura de Campo Grande realizou o ato de lançamento da segunda etapa das obras de drenagem e pavimentação asfáltica do Jardim Nashiville, na Região Urbana do Anhanduizinho. Em parceria com o Governo do Estado, através da Agesul, as obras terão um investimento de R$ 5,4 milhões e têm a previsão de serem entregues em 180 dias.

“Mobilidade urbana é algo de extrema importância. Existem obras acontecendo por todas as partes de Campo Grande. No Jardim Morenão vamos entregar a ponte da Rivaldi Albert, que devolverá a normalidade à rotina das famílias e comerciantes dali. Ao mesmo tempo, as obras da Rua dos Gonçalves seguem a todo o vapor e será um importante corredor de acesso à Avenida Guaicurus, desafogando a Ana Luísa de Souza e transformando a vida de quem transita ou reside na região. Duplicamos a Avenida dos Cafezais, seguimos com o novo acesso às Moreninhas, modernizando e dando mais segurança a motoristas e pedestres que utilizam diariamente essas importantes vias de acesso a bairros tão populosos. Aqui não é diferente. Essa obra era aguardada com muito anseio pelos moradores e hoje temos a grata satisfação de dar início a esses trabalhos que trarão qualidade de vida e valorização à população”, destacou a Prefeita Adriane Lopes.

As ruas do bairro, que tem uma população aproximada de 20 mil pessoas, vão receber serviços de drenagem, além de 4,2 quilômetros de pavimentação, proporcionando melhor mobilidade e mais conforto para os moradores. Complementando as obras de requalificação urbana no bairro, serão feitas ainda 6,9 quilômetros de guias e sarjetas e implantação de 10.334,82 m² de passeios com acessibilidade para pessoas com deficiência, além da sinalização vertical e horizontal das vias.

“A alegria é imensa. Essa é uma obra emblemática e esse ato pões fim numa espera de mais de 13 anos. Temos um número grande idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade e a pavimentação vai permitir que consigam transitar com tranquilidade, com mais facilidade, e é fruto da sensibilidade da administração municipal, atendendo essa antiga solicitação e cuidando de nós”, pontuou o presidente da Associação de Moradores do Jardim Nashiville, Juarez Mendes Soares.

Nesta etapa serão beneficiadas as ruas Olímpio Escobar, Olinda Garcia de Oliveira, Clélia Santos Rosa, Hideo Akamine, Maria Anunciação Rodrigues, Ronald de Carvalho, Casemiro Guilhermo Soria, Francisco Otaviano, Osmar de Andrade, Paulo Soares Valentin, Maria José de Souza, Chames Fraiha Paré, Michel Calarge, Hipólito Cassiano Gavelan, João Trivelato, Florestal Fernandes e Maria Chizarian.

“Estamos muito felizes. Há anos aguardamos por este momento. Tivemos muitas promessas e hoje podemos acompanhar de perto esse lançamento e ver esse sonho se tornar realidade”, comemorou o auxiliar de escritório José Nogueira Magalhães (55), morador do bairro há 25 anos.