Benefícios para duas grandes regiões da Capital foram temas defendidos pelo vereador Clodoilson Pires (Podemos) durante viagem a Brasília ontem (23), quando integrou a comitiva da Prefeitura Municipal de Campo Grande e representou a Câmara Municipal de Vereadores ao lado de outros cinco parlamentares.

“Dentre as agendas do executivo municipal como obras contra enchentes e também para a saúde, enfatizei a melhoria no entorno da Lagoa Itatiaia, no bairro Tiradentes. As ruas alí precisam de um olhar para também acompanharem as melhorias na lagoa e na preservação do meio ambiente. Quanto ao Hospital das Moreninhas é fundamental que saia do papel. Vai beneficiar muita gente e melhorar o sistema de saúde na Capital”, pontuou o vereador.

A solicitação de recursos nos Ministérios e junto à bancada federal pode garantir verba para essas obras já no orçamento do próximo ano. Já existem projetos para reforma da Lagoa Itatiaia e também do hospital das Moreninhas, que necessitam dos recursos solicitados pelo vereador para se concretizarem.

Gabinete aberto

O gabinete do vereador Clodoilson Pires está aberto para toda a população. Basta somente se encaminhar para a Câmara Municipal de Campo Grande para conversar com o vereador e sua equipe. Os meios a seguir também estão disponíveis para contato: WhatsApp: 67 99339-4234; E-mail: vereadorclodoilson@camara.ms.gov.br; Telefones Gabinete: 67 3316-1522 / 67 3316-1523.