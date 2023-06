Oferta da uva negra sem semente cai no Vale

Ao contrário das semanas anteriores, a oferta de uva negra sem semente teve queda, e os preços voltaram a subir no Vale do São Francisco (PE/BA). No entanto, com leves chuvas e orvalho pela manhã, a qualidade das uvas produzidas na região está aquém do esperado. Ainda assim, de acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, a incidência de míldio vem sendo controlada, mas outras doenças, como glomerella e ferrugem, têm sido mais recorrentes.

Nesta semana (29/05 a 02/06) a média de comercialização da negra sem semente embalada (representada principalmente pela BRS vitória) foi de R$ 7,98/kg, aumento de 12,4% em relação à cotação da semana anterior. Vale ressaltar que a branca sem semente está com cenário oposto, houve aumento gradual da oferta e queda nos preços, fechando a semana a R$ 8,32/kg, queda de 13,3% na mesma comparação – também considerando a fruta embalada.