A oferta de mais de 1,5 mil vagas de trabalho por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), teste rápido de HIV e doenças sexualmente transmissíveis feito pelo CTA/SESAU e atualização de CadÚnico, além de inscrição no censo municipal da pessoa com deficiência, foram alguns dos serviços à disposição de familiares dos 82 usuários do Centro Dia, que encerrou as atividades de 2021 nesta quinta-feira (09), levando à unidade diversos serviços socioassistenciais por meio de parcerias.

A festa contou com a presença de familiares dos usuários atendidos na unidade, profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e de entidades do setor. Também houve entrega de presentes e apresentação do coral do Centro Dia.

A vice-prefeita Adriane Lopes marcou presença no evento e destacou a qualidade dos serviços oferecidos na unidade aos usuários. “Aqui nós contamos com uma equipe multidisciplinar que desenvolve atividades que promovem a socialização e estimulam o potencial de cada usuário. É um local onde eles têm um atendimento digno, assim como ocorre em todas as unidades da SAS. Por isso, esta tarde é de gratidão pela parceria que temos com os familiares e pelo trabalho dos profissionais que atendem com tanto carinho nossos usuários”, ressaltou.

“O Centro Dia já é referência para o país devido ao atendimento que prestamos e tem se destacado cada vez mais graças ao profissionalismo das pessoas que trabalham aqui. O mérito é de todos vocês”, pontuou o secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes.

Coordenadora da unidade, Mayza Reis disse que o objetivo da festa também foi garantir direitos e acesso a serviços essenciais às famílias por meio da parceria com outras secretarias.

“Nós trabalhamos para promover a emancipação e o protagonismo das famílias por meio de inserção no mercado de trabalho. Além disso, o SUAS também visa a garantia de direitos por meio da atualização do Cadúnico”, disse.

Satisfeita com o atendimento prestado à filha Amanda pelo Centro Dia, a radialista Tereza Giraldi aproveitou a parceria com as secretarias presentes na festa para tirar dúvidas quanto à inscrição no Cadastro Único. “Foi ótimo porque muitas vezes não temos tempo de ir na SAS e vir aqui na unidade abrevia bastante o nosso tempo”, afirmou.

O evento também contou com a presença da secretária-adjunta de Assistência Social, Thelma Fernandes e da superintendente da Proteção Social Especial da SAS, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister.

Dinâmica

Inaugurado em 2013 para atender pessoas com deficiência em situação de dependência e suas famílias, o Centro Dia de Referência para Pessoas com Deficiência acompanha atualmente 82 famílias com uma equipe multiprofissional que oferta orientações, encaminhamentos para outros serviços e cuidados pessoais que visam promover a qualidade de vida, autonomia e independência.

Com a transferência do endereço da Avenida Mato Grosso para a Rua Quintino Bocaiúva, no Jardim TV Morena, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da SAS, triplicou o atendimento, além de deixar os usuários mais perto da CER/APAE, que é uma unidade de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de pessoas com deficiência. A parceria garante serviços que a rede da assistência social não oferece.

Na unidade são ofertadas atividades do cotidiano como culinária, cultivo da horta, cuidado com o jardim, artesanato, banho de piscina, atividade de lazer, de exercícios físicos, musicalização e outras. A ideia é dar suporte para que a família tenha condições de manter o vínculo com a pessoa com deficiência, para que não haja rompimento, pois muitas vezes a família tem um vínculo afetivo muito forte, mas não tem condições estruturais de cuidar da pessoa.