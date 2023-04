Oferta pressiona preços nas principais praças bovinas do Brasil

Preços do boi gordo registraram queda, influenciados pelo aumento da oferta de animais no mercado físico

Preços do boi gordo registraram queda nesta terça-feira (18), influenciados pelo aumento da oferta de animais no mercado físico. As informações são da Safras&Mercado.

A pressão de baixa é mais acentuada no Centro-Norte, onde os frigoríficos têm uma posição confortável em suas escalas de abate e tentam compras abaixo da referência média.

O descarte de matrizes ao longo do ano aumentou a oferta de animais, principalmente na região Centro-Norte.

A redução dos índices pluviométricos no Norte e Centro-Oeste do país a partir de maio pode desgastar o pasto e diminuir a capacidade de retenção do pecuarista, levando ao auge da safra de boi gordo.

Confira abaixo algumas cotações:

Em São Paulo, capital, a referência para a arroba do boi ficou em R$ 276;

Em Dourados (MS), a arroba foi indicada em R$ 264;

Em Cuiabá, a arroba ficou indicada em R$ 247;

Em Goiânia, Goiás, a indicação foi de R$ 257;

Em Uberaba, a arroba teve preço de R$ 270.

Atacado

No mercado atacadista, os preços da carne bovina caíram, sendo que a carne de frango segue mais competitiva na comparação com a carne bovina. A expectativa é pela continuidade deste movimento no curto prazo.

O quarto traseiro foi precificado a R$ 20 por quilo, queda de R$ 0,25, enquanto o quarto dianteiro permaneceu no patamar de R$ 14,90 por quilo. Já a ponta de agulha segue cotada a R$ 15 por quilo.