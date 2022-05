O espírito empreendedor das 28 mulheres que participaram da oficina de empadas, na 2ª edição do Todos em Ação, foi despertado. A aula foi ministrada ontem (25) na Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho, pela chef Adir Diniz, gerente de Trabalho, Ação e Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

Com uma receita prática e econômica, as mulheres já vislumbram um lucro de pelo menos R$ 1 mil por mês, o que, para a dona de casa Patrícia de Oliveira Sebastião, vai representar um importante incremento, já que ela está desempregada há um mês. Animada com as dicas que aprendeu, revela que também vai se inscrever na oficina de bolo de pote, que será realizada no local, na próxima semana.

“Vou investir nos cursos porque adoro cozinhar, por isso espero duplicar meus ganhos fazendo a empada e o bolo para vender”, disse a dona-de-casa que elogiou a didática da professora e já se organiza para comprar os ingredientes e materiais para a produção do salgado, já no início do próximo mês.

Também otimista com os lucros está Marcina Vilhalba, que participou de uma oficina de pão na escola e se prepara para oferecer novos produtos à clientela que fez no final do ano, quando vendeu pratos natalinos.

“Vai acrescentar no meu aprendizado e já pretendo preparar a receita no início do próximo mês para vender”, ressaltou a aposentada que mora no bairro Serradinho e aprovou a ideia de levar capacitações e cursos de geração de renda para a população que tem dificuldade de se locomover até a região central.

O Programa da Prefeitura de Campo Grande, que é realizado no Jardim Carioca, vai levar mais de 10 cursos aos moradores da região, nos 15 dias de ação. Entre eles estão os cursos de Panificação, de Design de Sobrancelha, de Informática Básica, de Artesanato Sustentável, Oficina de Empada, de Geleia, além de palestras de empreendedorismo.

Objetivo

As oficinas de geração de renda têm a finalidade de melhorar a qualidade de vida da comunidade, proporcionando a autonomia e a valorização humana. As atividades preparam os participantes a adquirir competências, habilidades e práticas para o exercício de uma atividade básica e que trará renda rápida para a manutenção financeira familiar.

Mais do que aprender teorias e técnicas, são ministrados processos de viabilidade financeira, geração de fluxos, gerenciamento do negócio, minimização de impactos ambientais e legitimidade social. Assim é possível aumento da renda social, estímulo à atividade econômica de forma cooperada, associada ou individualmente e a criação de negócios próprios.

Aos interessados em realizar as oficinas que são ofertadas pela SAS, entre em contato pelo telefone: 3314-4482 ramal 6034.