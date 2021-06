O hábito de coçar ou esfregar os olhos pode até parecer um gesto inocente, mas ele pode estar associado a uma doença ocular que, se não for tratada corretamente, pode causar sérios danos à visão, o ceratocone. Uma doença da córnea – lente mais importante do olho, que se deforma progressivamente e assume um formato de “cone”, que embaça a visão mesmo com o uso de óculos.

Sem uma faixa etária específica, ela pode se manifestar em crianças, jovens e adultos. E diante de alguma alteração no formato ou da visão, o médico oftalmologista deve ser procurado para trazer o diagnóstico mais preciso através da consulta e exame complementar, como no caso da topografia de córnea.

A médica oftalmologista da Santa Casa, Drª Christiana Hilgert, explica que a principal recomendação à população em geral é de evitar coçar os olhos. “Isso pode levar a deformação da córnea e aparecimento do ceratocone. Quando a visão embaçada persistir, mesmo com o uso de óculos, um médico deve ser procurado”, destacou Drª Christiana.

Com o diagnóstico da doença fechado, o tratamento normalmente indicado pelos especialistas é uso de óculos, lentes de contato especiais para o caso, implante de anéis intraestromais ou a realização do transplante de córnea, procedimento mais comum na Santa Casa de Campo Grande. “Estes tratamentos tem a finalidade de melhorar a visão, mas infelizmente os casos que recebemos constantemente no ambulatório são de casos mais graves e com mais comprometimentos, e que necessitam do transplante. Por isso todo cuidado com a saúde ocular deve ser considerada”, afirmou a médica.

Junho violeta

Em relação à campanha, a médica destaca que este mês também deve ser dedicado à conscientização da população e trazer à tona a discussão sobre o ceratocone, principalmente para haja a mudança de velhos hábitos que podem ajudar a agravar a doença. “A prevenção é sempre a melhor forma de se evitar grandes problemas e o diagnóstico precoce também é fundamental para que internações por esta patologia sejam menores”, finalizou Drª Christiana Hilgert.