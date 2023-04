Oikos e Nagro criam fundo de R$ 200 milhões para investir no Agronegócio brasileiro

Fruto da parceria entre a gestora de recursos Oikos Capital e a fintech de crédito rural Nagro, o fundo Nagro Oikos Fiagro vai investir R$ 200 milhões no pequeno e médio produtor rural brasileiro, contribuindo para o financiamento do setor agrícola, que responde por cerca de 28% do PIB nacional.

Estima-se que são liberados cerca de R$ 750 bilhões de crédito por ano para os produtores rurais no país, montante que é insuficiente para a necessidade do setor. O Nagro Oikos Fiagro financiará pequenos e médios produtores, em 25 estados, com mais de 60 tipos de culturas atendidas.

“A oportunidade de crédito no Agro hoje está concentrada no pequeno e médio produtor, que representam mais de 80% das áreas produtivas do país. A Nagro construiu nos últimos anos as soluções financeiras para conectá-los ao crédito, com tecnologia e a melhor experiência no setor”, destaca Gustavo Alves, CEO e Fundador da Nagro.

“No atual momento de ciclo de juros e crédito no Brasil é importante para os investidores terem a segurança de que os processos de análise de risco são feitos de forma diligente, bem estruturados e com acompanhamento transparente para estarem expostos às oportunidades do setor, capturando bons prêmios”, diz Renato Mendes, sócio da Oikos Capital.

Em sua primeira emissão, reúne um seleto grupo de investidores institucionais que são referência em operações de crédito no Agronegócio.

A parceria Nagro e Oikos vêm desde 2018 – a gestora acompanha a Nagro em seus miles stones, atingindo mais de R$ 116 bilhões de crédito analisado, com 507 empresas do setor utilizando seu AgRisk (ferramenta de motor e análise de crédito), assim como seu aprofundamento nas soluções digitais que encurtam a cadeia de crédito no Agro.