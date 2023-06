Óleos essenciais beneficiam a saúde intestinal de suínos e ajudam rentabilidade da granja

“A utilização desses componentes na ração de suínos, é muito eficiente, pois confere um ambiente intestinal propício para melhoria da capacidade de digestão e absorção dos nutrientes. Isso se reflete na saúde total do animal”, explica a zootecnista Valéria Moreira, coordenadora de produtos na MCassab Nutrição e Saúde Animal.

“Os diversos desafios, como desmame, troca de dietas, transporte e condições de ambiência tendem a promover um impacto negativo na saúde intestinal dos animais.Diante desse cenário, torna-se fundamental a utilização de ferramentas que contribuam para a melhora da imunidade do animal e dessa forma melhorando sua reposta nos momentos mais críticos”, esclarece a zootecnista.

Entre as ferramentas que podem ser utilizadas, os óleos essenciais são benéficos devido às suas propriedades funcionais que auxiliam na redução desses desafios. “Além da ação sobre patógenos, a utilização dos óleos essenciais contribui para a melhora do status oxidativo e redução da inflamação. Dessa forma, esses efeitos combinados fazem com que o produto seja uma interessante alternativa aos melhoradores de desempenho”, comenta.

A profissional salienta que “os benefícios também são atribuídos a um ambiente intestinal propício, que reflete no aumento de ganho de peso e melhora da conversão alimentar.”

A MCassab Nutrição e Saúde Animal tem em seu amplo portfólio Bioessence, óleo essencial que promove a saúde intestinal dos animais e proporciona resultados positivos em termos de desempenho zootécnico. “Bioessence é composto por um blend de ativos sinérgicos e revestido, garantindo ao produto boa estabilidade ao armazenamento e processos térmicos de produção”, finaliza a zootecnista Valéria Moreira.