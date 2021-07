O senador Omar Aziz (PSD-AM) presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mandou prender o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. “Chame a polícia do Senado. O senhor está detido pela presidência da CPI”, afirmou Aziz a Roberto Dias. A Advogada de Roberto Dias dize que o pedido é um “absurdo” e que o depoente deu “contribuições valiosíssimas”. Aziz manteve a decisão.