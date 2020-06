A OMS anunciou hoje (3) que retomou os testes solidários com hidroxicloroquina, após anunciar a uma semana e meia que iria suspender os testes como medicamento. A substância é uma das várias que vem sendo estudada no tratamento de pacientes com sintomas do COVID-19. A organização suspendeu os testes com o medicamento indicado para o tratamento da malária e de doenças autoimunes, por preocupação com a segurança do remédio para tratar de pacientes com o novo coronavírus.