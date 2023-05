Onças-pintadas são capturadas num comércio de gelo

A Polícia Militar Ambiental capturou duas onças-pintadas no pátio de um comércio de gelo em Ladário. As onças filhotes foram capturadas em meio a caixas térmicas. Um médico veterinário do Instituto Homem Pantaneiro – IHP, juntamente com uma fiscal do IBAMA foram acionados para que pudessem auxiliar na captura. O animal foi sedado pelo Médico Veterinário e resgatado do local em segurança. Posteriormente, as equipes da PMA, dos Bombeiros e do IHP realizaram o transporte da onça até um local seguro, afastado da área urbana, no qual foi feita a soltura do felino.