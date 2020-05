Referência estadual em atendimento humanizado, o Serviço de Oncologia da Santa Casa de Campo Grande passou a receber, a partir desta semana, pacientes da linha privada. A primeira operadora a abrir o caminho para essa nova opção de atendimento é o Plano Santa Casa Saúde, onde os usuários já podem contar com uma estrutura moderna e um atendimento equiparado aos grandes centros oncológicos do país.

O setor tem recebido investimentos contínuos, principalmente no desenvolvimento dos profissionais e incorporação de tecnologias voltadas ao melhor atendimento dos pacientes. “Esse é um momento muito importante para todos nós, para o qual já estávamos nos preparando há muito tempo, sendo um grande passo para o Serviço de Oncologia da Santa Casa”, comentou o responsável técnico. O médico oncologista Dr. Fabrício Colacino é doutor em medicina (Oncologia Ginecológica) pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo EPM-UNIFESP e tem vasta experiência na área de Oncologia Clínica e Cirúrgica.

Uma equipe multiprofissional formada por enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, assistente social entre outros, garante a assistência completa aos pacientes que buscam atendimento na unidade. “Temos uma equipe técnica que proporciona aos pacientes e seus familiares a humanização necessária para minimizar os impactos causados pela doença, tudo com a boa prática da medicina e oncologia de alta acurácia. É com muito orgulho que damos início a esse novo atendimento”, frisou Dr. Colacino.

Todo o atendimento é realizado em um espaço amplo e moderno, que fica a cerca de cem metros do prédio central, dentro do complexo hospitalar da Santa Casa. As instalações contam com consultórios planejados sendo quatro deles exclusivos para a linha privada, três para atendimento médico e um para a enfermagem. Na ala de quimioterapia, além das poltronas, há salas reservadas com leitos preparados para acomodar os pacientes e garantir ainda mais conforto durante o período de tratamento. Outra sala foi devidamente equipada para os casos de urgência e emergência oncológica.

Já a área da farmácia, que tem função essencial para o serviço oncológico, todos os ambientes são controlados e foram inteiramente planejados em termos de estrutura e equipamentos. O setor conta com sala de preparo de medicamentos, livre de impurezas e com a máxima segurança biológica, além de uma cabine de segurança biológica classe II B2, o que garante a qualidade e a eficácia dos medicamentos manipulados na instituição e a segurança de pacientes e também dos profissionais farmacêuticos.

Ana Paula Silva das Neves, gerente dos serviços terapêuticos do hospital, reforçou que esta nova opção de atendimento agregou ainda mais ao serviço que já era reconhecido no Estado. “Essa ampliação dos nossos atendimentos para a linha privada consolidou a humanização do nosso serviço. Já éramos uma referência estadual, agora, nossa expectativa é que novas operadoras também sejam credenciadas, por isso já iniciamos alguns contatos”. O gerente do Palno Santa Casa Saúde, Jorge Garin, complementou parabenizando a diretoria corporativa do hospital por investir na ampliação dos serviços junto aos demais gestores das áreas. “Como gestor vejo com muita satisfação a abertura do atendimento de operadoras na oncologia. O fato de podermos receber os nossos beneficiários em rede própria é muito gratificante. Somos referência no SUS e, agora, no privado. Com isso, parabenizo a diretoria do hospital pelo apoio que foi fundamental”, complementou.

O familiar de uma paciente relata que, ao saber do credenciamento do plano de saúde no Serviço de Oncologia da Santa Casa, não teve dúvida de confirmar o tratamento no local. Lucas Lemos Navarros explicou que a descoberta do câncer foi há um mês, já em estágio avançado na paciente, o que deixou toda a família apreensiva. Agora, a novidade trouxe mais confiança no tratamento. “Foi uma grata surpresa saber que o hospital passaria a atender pelo Plano, já tínhamos escutado boas recomendações do serviço por sua excelência no atendimento. Atribuo todo esse encaminhamento à Deus, pois tudo se encaixou no momento certo. Nossa expectativa com o início do tratamento dela é a melhor que poderíamos ter. Já nesses dois primeiros dias, percebemos o cuidado da equipe, o que nos deixa mais seguros de estarmos em um local onde o tratamento é reconhecido e altamente qualificado”, frisou Lucas.

Serviço

O horário de funcionamento no Serviço de Oncologia da Santa Casa é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h. As operadoras interessadas no credenciamento dos planos de saúde devem entrar em contato com a Gerência Comercial do hospital pelo número 3322- 4466.