Onda de roubos e furtos estão tirando o “sono” dos moradores do Pioneiros em Campo Grande. Os criminosos já assaltaram várias casas, levaram motos e celulares de moradores. Uma mecânica foi alvo dos criminosos que levaram dois pneus. E uma Loja de Roupas que fizerem a “limpa”. A Polícia prendeu no Village Parati 4 uma dupla com barras de ferro, um condensador de ar-condicionado e relógio de energia de que haviam furtado.