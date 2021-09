No último domingo (12), ONG Amigos do Jacaré passou o dia todo na Região da Coophatrabalho e Santa Camélia arrecadando Alimentos, roupas, agasalhos cobertores e brinquedos para poder atender as famílias carentes de Campo Grande, cadastradas pela equipe do Eliezer de Carvalho, presidente da Ong.



De cordo com os moradores dos bairros, onde a equipe de reportagem teve a honra de conversar, foi de grande valia este tipo de ação.

Segundo o senhor Rodrigo que mora na Coophatrabalho, a ação resultou em muitas doações; “Se toda a população de Campo Grande doasse um pouco, não teríamos famílias em situação de vulnerabilidade em nossa Capital, apesar de que todo tipo de ajuda se faz necessário”, disse.

Já o senhor Alberto disse que é gratificante fazer uma doação a quem precisa nestes tempos de pandemia. “Estou feliz com a organização e principalmente em poder fazer parte dessa campanha em prol da sociedade campo-grandense”, comentou.

Nessa ação, foram arrecadados mais 200 quilos de alimentos e aproximadamente 1.000 peças de roupas, que tão logo, serão distribuídas a várias famílias de Campo Grande conforme salientou o presidente da Ong, Eliezer ‘Jacaré’ de Carvalho.