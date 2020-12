Um ônibus que a princípio pode ser de uma agência de turismo caiu de um viaduto no Km 350 da Br-381 num lugar conhecido como “Ponte Torta” nesta sexta-feira (4) perto da entrada Dom Silvério, em Minas Gerais. De acordo com as informações preliminares já seriam 11 mortos. A PRF está no local. Os bombeiros trabalham no resgaste das vítimas que estão sendo encaminhadas ao Hospital Margarida, em João Monlevade. De acordo com os socorristas dos bombeiros cerca de 20 pessoas já foram socorridas até o momento.