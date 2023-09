O Motorista do ônibus de Turismo da Empresa água do Sul perder o controle da direção se chocou contra uma placa de sinalização e caiu num vão do viaduto na SP-340. 30 pessoas ficaram feridas sendo socorridas aos Hospitais de Clínicas da Unicamp; Padre Anchieta, em Campinas/SP, e para o Hospital Municipal de Jaguariúna/SP. O Ônibus está cheio de multas por evasão de pedágio e por excesso de velocidade.