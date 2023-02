Ônibus da rede municipal de educação de Cassilândia tombou para dentro da represa, logo após deixar os alunos, na zona rural do município. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (16). Chovia muito e o ônibus retornava da zona rural após deixar os alunos. Ao passar por um aterro estreito margeado por uma represa o ônibus deslizou e acabou tombando no barranco. Dois servidores públicos estavam no veículo em deles conseguiu sair pelo vidro estreito enquanto o ônibus afundava na represa. Ele tirou o outro companheiro de dentro veículo, que estava com o braço quebrado.