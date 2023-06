Ônibus teria passado por cima de vítima do acidente no Nova Lima

Duas motos teriam batido, os ocupantes caíram no chão e, sem seguida, um ônibus teria passado por cima de Vilma Pereira Delmondes Almeida, de 57 anos, que morreu na hora, na Rua Marquês de Herval, no Bairro Nova Lima, na manhã desta sexta-feira (30).

Segundo informações da polícia, foi confirmado que são três feridos graves que foram levados para a Santa Casa, e uma delas que morreu na hora.

Testemunhas teriam dito que a vítima teria sido morta porque um ônibus passou por cima dela. A polícia confirmou que havia um ônibus na cena do acidente e que o motorista teria se evadido do local com o veículo, mas afirma que o caso ainda será apurado.

O caso:

Vilma Pereira Delmontes Almeida, 57 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (30), em um acidente entre motocicletas na Rua Marquês de Herval, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

No acidente, duas motocicletas bateram de frente e testemunhas alegam que um ônibus estaria envolvido no acidente, mas o veículo não está no local.

Moradores relatam que a mulher foi lançada ao solo com a batida e atropelada por um ônibus.

Vilma estaria indo para o trabalho. Ela prestava serviços em uma marmitaria. Os outros três feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados em estado grave para a Santa Casa.