Opção da direita impulsiona Pollon a pré-candidatura para prefeito de Campo Grande

Após 33 dias, o PL de Mato Grosso do Sul voltou a ter um pré-candidato a prefeito de Campo Grande, cenário que apareceu em um sábado a tarde, dentro de um clube de tiro, e no dia seguinte ao PSDB anunciar a possibilidade do partido de Jair Bolsonaro estar em uma composição do projeto tucano para as eleições. Deputado federal, com mais de 100 mil votos registrados em 2022, Marcos Pollon, é o nome, por escolha própria e um pedido de milhares de afiliados da da sigla política que mais cadastrou pessoas nos últimos dez meses.

“Decisão pessoal, sem qualquer rebeldia e que tem por objetivo oferecer uma alternativa ao cidadão, com pensamento conservador da Capital, e que espera uma proposta de mudança que esteja alinhada nos seus preceitos com o que foi o Governo Bolsonaro, nos seus inúmeros acertos. Sou leal ao presidente e vou acatar o que ele decidir em Campo Grande”, explica Pollon, que na próxima semana, apesar do anúncio, está fora do município para cumprir uma série de compromissos.

Os destinos traçados, enquanto essa nova pré-campanha é organizada, serão Alcinópolis (distante 311 Km de Campo Grande), para reuniões com o pré-candidato local, amplo favorito no município, e depois a presença na Shot Fair Brasil 2024, em São Paulo. Da maior feira armamentista da América Latina, Pollon embarca depois para Balneário Camboriú, onde será um dos palestrantes no CPAC (Conservative Political Action Conference), evento conservador de referência internacional.

Fundador do PROARMAS, o deputado federal terá na sequência a viagem para Brasília, onde, na segunda terça-feira de julho, participa da manifestação do “9/7”, agenda em que lideranças armamentistas defendem o direito à autodefesa e segurança dos cidadãos, com maior flexibilização do porte e posse a armas no Brasil. O evento reunirá CACs (Colecionadores de Armas, Atiradores e Caçadores) de todos os estados do país, bem como apoiadores do movimento, em uma marcha denominada como a “Caminhada pela Liberdade”.

Polêmica da cerveja, vídeo para a rede social e “afronta à velha política”

Sem marqueteiro, sem roteiro, e sem os preciosismos de gravar, mais de uma vez o recado, Pollon desabafou na tarde do dia 29 de junho. Declaração que surpreendeu toda a classe política ao se anunciar como pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Cogitado a esse papel, desde 2023, sempre evitou a possibilidade, devido ao compromisso com a evolução da pauta armamentista na Câmara dos Deputados, e também com o posicionamento de oposição ao Governo Lula. Informal, da mesma forma como foi em 2022 para cativar o eleitorado, e ser o mais bem votado da bancada de oito parlamentares de Mato Grosso do Sul, registrou de forma objetiva a sua declaração, pelo próprio celular, e escorando o aparelho em uma garrafa emprestada por um amigo.

“É crime ou errado apoiar o celular na cerveja? Será que todo político precisa de vários assessores e um ambiente artificial para se comunicar com a população? Eu tinha acabado de fazer uma prova de tiro, que estava lá viu esse registro e quem mentir sobre mim, na imprensa ou redes sociais vai tomar processo. Por outro lado também muito feliz com as mensagens de apoio, de inúmeras pessoas que mostraram esperança e alegria com essa nova caminhada. A maior cidade de Mato Grosso precisa voltar aos trilhos, de um projeto novo e que reorganize o seu desenvolvimento, de forma séria, clara e que tenha o respeito do cidadão”, fala Pollon.

Avalanche do PL à vista

Com pré-candidatos nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul – reflexo da criação de diretório em todas – o PL ainda não programou as datas das reuniões em que definirá os seus representantes oficiais nas eleições de 2024. O partido tem, para essas realizações, o período entre 20 de julho e 5 de agosto, quando serão aprovadasas chapas proporcionais e majoritárias, e até o momento confirma-se a ideia da disputa à Prefeitura em 40 municípios.