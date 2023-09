Opção de lazer e de esporte, Amigos do Parque tem programação normal neste fim de semana

Opção de lazer e atividades físicas para toda família, o projeto Amigos do Parque vai funcionar normalmente neste final de semana em Campo Grande. Com público cativo e fiel, o Parque dos Poderes já se tornou um local de encontro, exercícios e convivência direta com a natureza nos sábados, domingos e feriados.

Com segurança e boa estrutura, o projeto permite pratica esportes como corrida, caminhada, andar de patins ou bicicleta. Neste sábado (2) e domingo (3) as atividades começam das 7h às 19h, com uma via interditada somente para a realização das atividades de lazer e esporte.

O projeto, oferecido pelo Governo do Estado por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), é um incentivo à prática de exercícios e à vida saudável.

O tráfego no Parque dos Poderes Pedro Pedrossian, em Campo Grande, fica interrompido para carros na Avenida dos Poetas, no trecho da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos), e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso. Equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ficam de prontidão para garantir a fluidez do trânsito.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Arquivo