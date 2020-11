Dr. Victor Rocha (40), é candidato a vereador pelo Progressista, já realizou várias reuniões durante sua campanha, respeitando sempre o distanciamento e com todos os cuidados de biossegurança. Sempre bem recebido por onde esteve, Dr. Victor Rocha percorreu todas as regiões de Campo Grande apresentando suas propostas, projetos e mostrando as pessoas, o trabalho já realizado em nossa Capital.

Com excelentes ideias, ele pretende criar um projeto para as mulheres com intuito de dar acesso à saúde integral, humanizada e de qualidade, pois acredita que é um direito que pertence a elas. “A perspectiva do cuidado integral deve respeitar as singularidades das mulheres. Assim como suas histórias, hábitos, culturas, condições financeiras e contextos familiares, esse é mais um de meus compromissos”, afirmou Dr. Victor Rocha.

OPÇÃO VERDADEIRA

Dr. Victor Rocha, demonstra confiança nas suas palavras, pois tem muita experiência na área da saúde e sabe o que pode e deve ser feito pela população de Campo Grande, por isso mostra ser uma opção verdadeira aos eleitores dessa cidade. “Nosso foco é mostrar às pessoas que seremos uma opção verdadeira, com experiência e que quer governar com a participação da sociedade. Vamos em frente!”, pontou o candidato.

“Acredito que a cumplicidade é fundamental para se fazer mais pelas pessoas. Por isso, agradeço a todos os colegas e parceiros de profissão, aos amigos e familiares por me proporcionarem positividade e confiança, além de me receberem de braços abertos em mais esse desafio que aceitei, que é o de ser vereador e por acreditarem que posso fazer mais na Câmara de Vereadores”.

QUEM É VICTOR ROCHA?

Dr. Victor Rocha é médico formado pela UFMS, mastologista pela USP-Ribeirão, com pós-graduação pelo hospital Sírio Libanês-SP e Ministério da Saúde de Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde. Já foi secretário de saúde adjunto em Campo Grande, conhece muito bem as necessidades da população campo-grandense.

Dr. Victor Rocha trabalha no hospital Universitário, no CEM, no HPLAS e na Unimed. Na Sesau, implementou os projetos: Equipe Móvel, Consulta Única, Terceiro Turno e mutirões de cirurgias gerais e cirurgias ortopédicas no hospital Adventista de Pênfigo.