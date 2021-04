Na manhã desta sexta-feira (16), a PF deflagrou a Operação Aletheia, que investiga suposta fraude em concurso público da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). De acordo com as investigações, a prova foi realizada pela FAPEC e contemplou ingresso em carreira do cargo de técnico em educação da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul). São cumpridos três mandados de busca e apreensão em Campo Grande. Os mandados foram expedidos pela 5.ª Vara Federal de Campo Grande e manifestação do Ministério Público Federal, e cerca de 16 policiais federais participam da operação. O nome da operação, Aletheia, faz referência a uma expressão grega que significa a busca da verdade.