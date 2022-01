Em 30 dias, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu 15,477 toneladas de drogas. Isso representa um aumento de 63% em relação a Operação Boas Festas 2020/2021, quando haviam sido apreendidas 9,458 toneladas.

De 2 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022, a PM também recuperou 165 veículos que haviam sido roubados ou furtados, apreendeu 94 armas de fogo e prendeu 287 foragidos da justiça.

Os militares abordaram mais de 64 mil pessoas e 37 mil veículos e conduziram 2.868 pessoas para as delegacias.

Além disso, os militares removeram 682 veículos ao Detran ou ao Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) e expediram 7.610 notificações de trânsito, além de 53 notificações ambientais.

O reforço do policiamento no período que compreendeu o Natal e o Ano Novo foi feito em todo o Estado com foco na prevenção de crimes, aumento da segurança e bem-estar da população.

Em Campo Grande, a Operação Boas Festas contou com um efetivo de mais de 1.000 policiais militares, utilizando 52 viaturas. A PM reforçou a segurança no Centro e em todos os bairros por meio das rondas ostensivas e ações educativas e preventivas.

As unidades especializadas da PM – como o BPChoque (Batalhão de Polícia Militar de Choque), Bope (Batalhão de Operações Especiais), BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), BPTran (Batalhão de Trânsito), Esquadrão de Cavalaria e Batalhão de Polícia Militar Ambiental – também participaram da ação.

No interior do Estado, os Comandos de Policiamento de Área (CPAs) reforçaram o policiamento, com foco nos centros comerciais e locais com maior circulação de pessoas. Foram destinadas equipes compostas por alunos dos cursos de formação para os municípios com grande fluxo de turistas, principalmente nos dias próximos ao Natal e ao Ano Novo.

Com investimento de R$ 650 milhões desde 2015, a atuação das forças de segurança de Mato Grosso do Sul é destaque nacional pela competência na apreensão de drogas que abasteceriam os grandes centros do País.