Operação Caminhos Seguros – Polícia Militar continua intensificando as rondas e PB em toda a área de atuação da 7ª CIPM

Bataguassu (MS) – A Policia Militar, através da 7ª CIPM, continua intensificando o policiamento com rondas e PB, no âmbito da Operação Caminhos Seguros, visando combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito da 7ᵃ CIPM e suas Subunidades, com foco em Anaurilândia, Vila Quebracho e Santa Rita do Pardo. Na data de 06 de maio, foram fiscalizados: bares, casas noturnas, Postos de Combustíveis, parada de caminhões, entrada e saídas dos municípios e Distritos e pousadas.

Ao final foram confeccionados 07 (sete) Boletins de Ocorrência Policial, para constar a presença Ostensiva e Preventiva da Policia Militar, sendo empregadas um total de 06 Viaturas e 14 Policias Militares em toda Area de atuação da 7ªCIPM, empenhadas na Operação Caminhos Seguro. Até o presente momento, não foi evidenciado nenhuma prática de abusos contra crianças ou adolescente.

A Policia Militar informa ainda que as fiscalizações se estenderam até as 23h59min do dia 18 de maio de 2023.

Assescom 7ª CIPM