PORTO MURTINHO-MS (Correspondente) – Policiais Civis deflagram na quinta-feira a Operação Campo Limpo. O objetivo é o combate do comércio ilegal de carnes. Participaram da ação perícia criminal e vigilância sanitária. Numa casa de carnes foram encontradas diversas carnes que não possuíam notas fiscais nem comprovação de sua origem, podendo, inclusive, ser produto de abigeato (furto de carne), bem como estavam acondicionadas em desacordo com a legislação, conforme constatado pela vigilância sanitária e pela perícia criminal de Jardim.

No local, verificou-se a falta de higiene, uma vez que foram encontrados uma barata, teias de aranha próximo as carnes e um animal doméstico (gato) andando na área do açougue. As carnes foram apreendidas e serão destruídas pela vigilância sanitária. O responsável pelo local foi preso em flagrante pelo crime tipificado no artigo, inc. IX, da Lei n. 8.137/90, sem arbitramento de fiança pelo delegado de polícia titular da DP-Porto Murtinho, devido a pena máxima abstrata cominada ao delito.