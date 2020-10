Na manhã desta quarta-feira (21), a PF deflagrou Operação Ceuci, que investiga crimes ambientais e invasão de terras em áreas de reservas indígenas Kadiweu no estado. Foram cumpridos 30 mandatos de busca e apreensão, expedido pela 5° Vara da Justiça de Campo Grande. Mais de 100 agentes participam dos trabalhos junto de militares do Exército Brasileiro e do Ibama, nas cidades de Miranda, Bodoquena e da Capital. De acordo com a PF, as investigações começaram em junho de 2019 para apurar a ocupação a exploração de áreas indígenas, além de crimes ambientais por causa dos desmatamentos. Ainda a PF tenta identificar os ocupantes das áreas e também as eventuais atividades econômicas desenvolvidas e a existência de danos ambientais.