O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), flagrou durante operação especial de feriado, um motorista de van dirigindo bêbado com 17 passageiros. Além dele, outro motorista foi flagrado e acabou preso em flagrante por estar sob efeito de bebida alcoólica que ultrapassava 0,3 mg/L.

Segundo o chefe de Fiscalização do Departamento, Otílio Ruben Ajala Junior, a operação, em conjunto com a Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), aconteceu entre os dias 3 a 6, durante o feriado de Corpus Christi.

“Nosso objetivo é combater o transporte clandestino de passageiros e controlar a movimentação de pessoas por intermédio da intensificação na fiscalização de trânsito, além de outras situações que sempre conseguimos alcançar”, ressalta.

Durante os três dias também foram realizados 495 testes de alcoolemia, dos quais 21 motoristas se negaram, o que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é encarado e punido da mesma forma como se fosse flagrado sob efeito de álcool.

O motorista da van foi parado na saída para Cuiabá, onde iniciava a viagem sentido Costa Rica. Ele foi impedido de continuar e teve o veículo retido até a chegada de outro condutor habilitado.

O segundo motorista foi preso em flagrante na região do Indubrasil, ao ser pego com índice bem acima do administrativo no bafômetro e encaminhado à delegacia.

Outros três condutores foram autuados com licenciamento vencido e dois não possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

LEI SECA

Em paralelo a operação de Feriado, o Detran-MS, em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Agetran (Agência Municipal de Trânsito), realizaram mais de 2.100 testes de alcoolemia entre os dias 31 de maio e 6 de junho.

Conforme balanço, foram realizados 242 autos de infração de trânsito e 2.183 testes do bafômetro, além de 43 condutores flagrados dirigindo sem CNH. Mais 119 motoristas foram autuados por se negar a realizar o teste e 34 veículos estavam com o licenciamento vencido.